В Нигерии около 300 автомобилей сгорели в пробке

Несколько сотен автомобилей сгорели в пробке на шоссе в Нигерии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Nation.

Инцидент произошел в штате Риверс на автостраде Восток-Запад. Командование полиции штата подтвердило, что беременная женщина и еще трое человек, оказавшиеся в заторе, сгорели заживо.

Сообщений о других пострадавших пока не поступало, однако, по словам очевидцев, их может быть больше. Некоторые люди не успевали открыть двери авто.

Сообщается, что в районе развязки появилась гигантская пробка, и в это время загорелся и взорвался бензовоз, оказавшийся среди других машин в пробке. Также уточняется, что рядом находится нефтеперерабатывающий завод, и в пробке было много грузовиков, вывозивших продукцию. От взрыва загорелось несколько бензовозов поблизости, в результате огонь охватил множество автомобилей.

"Мы видели, как много людей бежали и кричали "Пожар, пожар". Поэтому было трудно дать задний ход, но нам удалось дать задний ход, заехать куда-нибудь и припарковаться. Мы вернулись и увидели, что сгорело более 300 автомобилей", — рассказал один из очевидцев, которому удалось спастись.

Пробка была настолько плотной, что водителям было некуда увести машину, многие не смогли выбраться из нее. По предварительным данным, причиной трагедии стало столкновение двух автомобилей в результате неосмотрительного маневра на трассе.

Пожар удалось потушить лишь через несколько часов.