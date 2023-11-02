В многоэтажном жилом доме произошёл пожар в Шымкенте
Вчера, 14:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 14:25Вчера, 14:25
305Фото: gov.kz
На балконе одного из жилых домов в Шымкенте загорелись домашнего обихода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
В Шымкенте, в на балконе одного из жилых многоэтажных домов загорелись предметы домашнего обихода. Трое жителей квартиры успели надышаться дымом к моменту, когда на место прибыли спасатели.
Двор был заставлен автомобилями, доступа к подъезду не было, поэтому пожарным не сразу удалось подступиться к огню.
Но всё же 27 сотрудников пожарной службы и сотрудники центра медицины катастроф потушили огонь и спасли в общей сложности семь человек, в том числе четырёх детей.
Самое читаемое
- Пылающая деревня: село под Астаной охватила череда пожаров, но тушить их некому
- Движение по одной из трасс закрыли в ЗКО
- "Совесть моя чиста" - фейковое интервью Миттала распространяют в Сети
- Целовал и тянул на себя: в Алматы охранник домогался шестиклассницы
- Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область