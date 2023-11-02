В многоэтажном жилом доме произошёл пожар в Шымкенте

На балконе одного из жилых домов в Шымкенте загорелись домашнего обихода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

В Шымкенте, в на балконе одного из жилых многоэтажных домов загорелись предметы домашнего обихода. Трое жителей квартиры успели надышаться дымом к моменту, когда на место прибыли спасатели.

Двор был заставлен автомобилями, доступа к подъезду не было, поэтому пожарным не сразу удалось подступиться к огню.

Но всё же 27 сотрудников пожарной службы и сотрудники центра медицины катастроф потушили огонь и спасли в общей сложности семь человек, в том числе четырёх детей.