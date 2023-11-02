  • 3 Ноября, 05:51
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

В многоэтажном жилом доме произошёл пожар в Шымкенте

Вчера, 14:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Вчера, 14:25
Вчера, 14:25
305
Фото: gov.kz

На балконе одного из жилых домов в Шымкенте загорелись домашнего обихода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

В Шымкенте, в на балконе одного из жилых многоэтажных домов загорелись предметы домашнего обихода. Трое жителей квартиры успели надышаться дымом к моменту, когда на место прибыли спасатели.

Двор был заставлен автомобилями, доступа к подъезду не было, поэтому пожарным не сразу удалось подступиться к огню. 

Но всё же 27 сотрудников пожарной службы и сотрудники центра медицины катастроф потушили огонь и спасли в общей сложности семь человек, в том числе четырёх детей.

 

Самое читаемое

Наверх