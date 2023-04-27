В Минтруда рассматривают возможность выхода шахтёров на пенсию при стаже в 25 лет

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В министерстве труда и социальной защиты сейчас рассматривают возможность снижения пенсионного возраста для шахтёров, проработавших на производстве 25 лет. Об этом глава ведомства Тамара Дуйсенова рассказала в интервью "Голос народа", передаёт BaigeNews.kz.

Министр сообщила, что сейчас ведётся пересмотр так называемой таблицы дожития рабочих. В них учитываются и медицингские показатели, согласно которым, через 25 лет работы на шахте горняки теряют профессиональную трудоспособности и получают профзаболевания. Это должно повлиять на снижение стоимости пенсионного аннуитета, что в конечном итоге позволит шахтёрам раньше выйти на пенсию.

То есть, если сегодня горняки идут работать в шахну с 18 лет, то на профессиональную пенсию они смогут выйти в 43 года.