В Миннауки назвали пороговые баллы ЕНТ для поступления в вуз

В 2024 году пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана остаются неизменными: не менее 50 баллов, и не менее 65 баллов для поступления в национальные вузы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

"Однако есть направления подготовки, для поступления на которые необходимо набрать больше 50 баллов. Самые высокие пороговые баллы на образовательные программы "Право" и "Педагогические науки" – не менее 75 баллов. Абитуриенты, решившие обучаться по направлению "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)", на ЕНТ должны набрать не менее 70 баллов", - сообщили в ведомстве.

В Миннауки также отметили, что желающим поступить на специальность "Сельское хозяйство и биоресурсы" и "Ветеринария" в национальные вузы требуется набрать не менее 60 баллов.