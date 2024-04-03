В Минфине высказались о выплатах пострадавшим от паводков казахстанцам

Министр финансов РК Мади Такиев в кулуарах Мажилиса рассказал, что пока не может назвать сумму ущерба, нанесенного стихией жителям страны во время паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Дело в том, что подсчет потерь еще продолжается, отметил глава ведомства. Деньги будут выделены по его завершении. Мади Такиев заявил, что если средств в местном бюджете не хватит, есть резерв правительства.

"Расчетов пока нет, мы ждем. Под руководством премьер-министра создан оперативный штаб. Штаб работает в круглосуточном режиме. Я насколько понимаю, вода еще стоит. Еще нельзя оценить до конца ущерб. Когда оценка по всем регионам будет произведена, мы общую сумму выведем и об этом вам расскажем", - пояснил Мади Такиев.

Ранее спикер Мажилиса Ерлан Кошанов посоветовал депутатам не вести пустые разговоры о паводках, а быть с народом. Он отметил, что после этого заседания ещё одна группа депутатов отправится в пострадавший от разлива воды регион.

А в Западно-Казахстанской области ученики семи школ начали четвёртую четверть в дистанционном формате из-за паводков и размещения в зданиях учебных заведений эвакуационных пунктов. В Уральске жителей одного микрорайна всю ночь эвакуировали в безопасные места.