Часть школьников перешли на дистанционку в ЗКО
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
119Фото: baigenews.kz
Ученики семи школ в Западно-Казахстанской области начали четвёртую четверть в дистанционном формате из-за паводков и размещения у зданиях учебных заведений эвакуационных пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
На онлайн-обучение перешли учащиеся школ посёлков Кентубек, Пугачево Бурлинского района, СОШ №8 города Аксай, а также школы в сёлах Анкаты, Подстепное Теректинского района и областной специализированной школы-гимназии-интерната для одарённых детей имени Абая. В этих районах объявлен режим ЧС.
В зданиях учебных заведений размещены эвакуационные пункты. Что касается школ Уральска, во всех занятия проходят в штатном режиме.
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