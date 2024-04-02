Часть школьников перешли на дистанционку в ЗКО

Ученики семи школ в Западно-Казахстанской области начали четвёртую четверть в дистанционном формате из-за паводков и размещения у зданиях учебных заведений эвакуационных пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

На онлайн-обучение перешли учащиеся школ посёлков Кентубек, Пугачево Бурлинского района, СОШ №8 города Аксай, а также школы в сёлах Анкаты, Подстепное Теректинского района и областной специализированной школы-гимназии-интерната для одарённых детей имени Абая. В этих районах объявлен режим ЧС.

В зданиях учебных заведений размещены эвакуационные пункты. Что касается школ Уральска, во всех занятия проходят в штатном режиме.