В Уральске жителей одного микрорайна всю ночь эвакуировали в безопасные места

Полиция всю ночь проводила эвакуацию граждан. Речные воды Чагана и Деркул начали затапливать микрорайон Самал в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудниками полиции проведена работа по эвакуации жителей микрорайона Самал в безопасные места, эвакуационные пункты совместно со специалистами по ЧС и коммунальными службами", - говорится в сообщении.

Аким ЗКО Нариман Торегалиев ночью прибыл в микрорайон Самал. Ведутся соответствующие работы.