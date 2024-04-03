В Уральске жителей одного микрорайна всю ночь эвакуировали в безопасные места
Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
62Фото: polisia.kz
Полиция всю ночь проводила эвакуацию граждан. Речные воды Чагана и Деркул начали затапливать микрорайон Самал в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Сотрудниками полиции проведена работа по эвакуации жителей микрорайона Самал в безопасные места, эвакуационные пункты совместно со специалистами по ЧС и коммунальными службами", - говорится в сообщении.
Аким ЗКО Нариман Торегалиев ночью прибыл в микрорайон Самал. Ведутся соответствующие работы.
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