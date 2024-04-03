  • 3 Апреля, 13:11
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В Уральске жителей одного микрорайна всю ночь эвакуировали в безопасные места

Сегодня, 13:00
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00
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Фото: polisia.kz

Полиция всю ночь проводила эвакуацию граждан. Речные воды Чагана и Деркул начали затапливать микрорайон Самал в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудниками полиции проведена работа по эвакуации жителей микрорайона Самал в безопасные места, эвакуационные пункты совместно со специалистами по ЧС и коммунальными службами", - говорится в сообщении.

Аким ЗКО Нариман Торегалиев ночью прибыл в микрорайон Самал. Ведутся соответствующие работы.

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