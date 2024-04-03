Не вести пустые разговоры о паводках, а быть с народом посоветовал Кошанов депутатам
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Перед голосованием за повестку пленарного заседания депутат Мажилиса Ринат Заитов поинтересовался, будет ли обсуждение актуального для страны вопроса по паводкам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Любые чрезвычайные ситуации мы обсуждали сразу же на следующий день. Состоится ли обсуждение по чрезвычайной ситуации в нашей стране?", - обратился он к спикеру Мажилиса.
Ерлан Кошанов отметил, что все свои вопросы депутаты могут поднять в рамках депутатских запросов после рассмотрения всех законопроектов. Позже он добавил, что сейчас важны не разговоры в стенах Мажилиса, а реальная поддержка пострадавшим.
"У нас ряд депутатов выезжали в регионы, были вместе с народом, проделали определённую работу, оказали реальную помощь. Полагаю, необходима такая работа, а не находясь здесь, вести разговоры. После этого заседания ещё одна группа депутатов выезжает в регион, где паводки", - сказал спикер.
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