В Минэнерго опровергли слухи об остановке трёх НПЗ в Казахстане

Министерство энергетики опровергло информацию об остановке сразу трёх казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, передаёт BaigeNews.kz.

"Атырауский НПЗ. В связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов. Начался приём электроэнергии, ведутся работы по поэтапному запуску завода. Шымкентский НПЗ продолжает работу с учётом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95. Регенерация и пуск будут завершены 14 июля. Павлодарский НХЗ находится на плановом ремонте и начинает пуск 19 июля. Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения", - сообщили в ведомстве.

Совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране обеспечивают бесперебойное покрытие потребности рынка.

В связи с ситуацией на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе Минэнерго с участием руководства АО НК "КазМунайГаз" проведено оперативное совещание, по итогам которого даны поручения руководителям нефтеперерабатывающих заводов:

действовать в строгом соответствии с планами ликвидации аварийных ситуаций;

оценить масштабы влияния на технологическое оборудование и трубопроводы и произвести необходимые алгоритмы восстановления режима работы.

Вопрос находится на контроле министерства.