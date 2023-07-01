Шымкентский НПЗ встанет на ремонт. Хватит ли запасов Аи-95 в Казахстане

Фото: пресс-служба Минэнерго

Производство бензина Аи-95 снизится в Казахстане из-за ремонтных работ на Шымкентском НПЗ. В Минэнерго сообщили, что собираются предпринять, чтобы избежать дефицита топлива, передаёт BaigeNews.kz.

"С 3 по 14 июля планируется остановка на регенерацию катализатора и пуск установки каталитического риформинга Шымкентского НПЗ. Процедура направлена на восстановление активности катализатора риформинга SR 1000 и сохранения выработки "народного" автобензина Аи-92 при неисправном сырьевом теплообменнике Т-251 (применяется при производстве автобензина Аи-95)", - сообщили в Минэнерго.

Для выяснения причин неисправности теплообменника учредителями ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" - АО НК "КазМунайГаз" и CNPC проводится расследование и разработка плана действий.

По данным Минэнерго, для сохранения баланса автобензинов на июль производственные планы скорректированы следующим образом:

Атырауский НПЗ – увеличена выработка премиального автобензина Аи-95 с 20 до 45 тысяч тонн, Аи-92 - сохранится на уровне свыше 100 тысяч тонн;

Шымкентский НПЗ – снижена выработка премиального автобензина Аи-95 на 29 тысяч тонн, Аи-92 - сохранится на уровне свыше 140 тысяч тонн.

"Принимая во внимание период летних отпусков и повышенный спрос на Аи-95, крупными сетями АЗС - PetroRetail, Sinooil, Helios и "Газпромнефть" прорабатываются вопросы импорта автобензина Аи-95 в рамках Индикативного плана между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

- автобензин Аи-92 – 357 тысяч тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

- Аи-95 – 50 тысяч тонн (15 суток);

- дизтопливо - 518 тысяч тонн (28 суток).

Ранее сообщалось о том, что Павлодарский нефтехимический завод остановлен на ремонт до 19 июля.