На АНПЗ аварийно остановлены почти все установки

Фото: anpz.kz

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) остановлена работа за исключением лишь установки первичной переработки нефти. Инцидент прокомментировали в пресс-службе предприятия и Минэнерго, передаёт BaigeNews.kz.

"3 июля в 18:25 по времени Нур-Султана на территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Все установки, кроме установки первичной переработки остановлены. Избыточное давление на установках согласно технологического регламента и плана ликвидации аварии направлено на факельные установки", - сообщили в пресс-службе компании.

Техническом отделе завода ведутся мероприятии по выяснению причин происшествия.

Жертв и пострадавших нет.

В министерстве энергетики уточнили, что в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

При этом Шымкентский НПЗ продолжает работу с учётом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95.

Совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

- автобензин Аи-92 – 351 тысяч тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

- Аи-95 – 46 тысяч тонн (15 суток);

- дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).