В Малайзии министра побьют палкой за коррупцию
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Высокий суд Куала-Лумпура приговорил бывшего министра молодежи и спорта Малайзии и действующего члена парламента от южного штата Джохор Саеда Саддика Абдул Рахмана к семи годам тюрьмы и двум ударам палкой по делу о коррупции. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на малайзийское агентство Bernama.
Политику были предъявлены обвинения по ряду пунктов, в том числе злоупотребление доверием, незаконное присвоение имущества и отмывание денег. Кроме лишения свободы сроком на семь лет и штрафа в размере 10 миллионов малайзийских ринггитов (2,1 миллиона долларов), экс-премьер также приговорен к двум ударам тростью.
В 2021 году Сайеду Саддику как руководителю крыла Parti Pribumi Bersatu Malaysia Armada, был доверен контроль над фондами Armada, было предъявлено обвинение в подстрекательстве помощнику казначея Bersatu Рафику Хакиму Разалифору в совершении преступного злоупотребления доверием (CBT) с привлечением 1 миллиона ринггитов из средств организации.
Сообщается, что экс-министр подаст апелляцию и до окончательного решения суда сохранит статус члена парламента.
Как сообщает издание, это первый в стране случай назначения телесного наказания политику.
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