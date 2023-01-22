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В Кызылординской области спасают от гибели рыбу
В Кызылординской области спасают от гибели рыбу. Ранняя зима и сильные морозы стали причиной образования ледяного панциря в пойменных озёрах региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Уровень кислорода в них снизился до критической отметки и обитателям подводного мира не хватает воздуха. Чтобы предотвратить замор рыбы, специалисты приступили к аэрации водоёмов. Озеро Карасу. 17 гектаров водной глади Жаксыбике Ишамбекова арендует уже 15 лет. Здесь водится сазан, карп, толстолобик и щука. Наряду с регулярным зарыблением водоёма пенсионерка из Жалагашского села Тан не забывает и о его аэрации в зимний период.
"С рисовых чеков приносим молодь и запускаем в озеро. Помогают дети. Следят за чистотой водоёма. Зимой - за концентрацией воздуха в воде. Карасу взяла в аренду на 49 лет. Сейчас - это единственный источник дохода мой и моих детей", - рассказывает арендатор озера Жаксыбике Ишамбекова.
Из 200 озёр Кызылординской области, 185 отданы в аренду. Однако как за Карасу заботятся не везде.
К примеру, недостаток кислорода стал причиной прошлогоднего массового мора рыбы в канале Сагынбай в Аральском районе. Чтобы избежать повтора, специалисты приступили к аэрации водоёмов региона.
"Весной, вслед за аэрацией, приступим к чистке водоёмов. Проведём масштабную акцию, очистим озёра от мусора и браконьерских сетей. Главное сейчас - избежать зимнего замора. Сейчас всё больше хозяйств промысловому рыболовству предпочитают озёрно-товарное рыбоводство. Всё это позволяет нам увеличить запасы рыбы", - говорит главный специалист Аральско-сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции Бактияр Балжанов.
Увеличить запасы рыбных ресурсов помогают и борьба с браконьерами. В прошлом рыинспекторы региона задержали 455 нарушителей.
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