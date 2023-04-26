В Кокшетау нашли пакет с человеческими останками

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Жителей Кокшетау напугала находка на одном из городских кладбищ. Во время уборки территории там обнаружили пакет с человеческими останками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Погост старый, здесь уже давно никого не хоронят. Перед поминальным днем горожане пришли навести на могилах порядок. Именно тогда женщина случайно заметила пакет у дерева. Открыв его, увидела осколки черепа и человеческие кости. Горожане сразу же вызвали полицию. Там назначили судебно-медицинскую экспертизу. С ее помощью должны определить, кому принадлежат останки.