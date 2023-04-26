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рixabay Сегодня, 00:31
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Сегодня, 00:31
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Фото: рixabay

В Кокшетау нашли пакет с человеческими останками

Жителей Кокшетау напугала находка на одном из городских кладбищ. Во время уборки территории там обнаружили пакет с человеческими останками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Погост старый, здесь уже давно никого не хоронят. Перед поминальным днем горожане пришли навести на могилах порядок. Именно тогда женщина случайно заметила пакет у дерева. Открыв его, увидела осколки черепа и человеческие кости. Горожане сразу же вызвали полицию. Там назначили судебно-медицинскую экспертизу. С ее помощью должны определить, кому принадлежат останки.

"В управление полиции города Кокшетау поступила информация о том, что на территории кладбища города Кокшетау обнаружен пакет с костными останками. По данному факту осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Данные останки изъяты, отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение", - прокомментировала официальный представитель ДП Акмолинской области Асем Абдрахманова.

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Сегодня, 00:31
664
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