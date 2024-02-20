В Казахстане за зиму выпало снега в два раза больше нормы

По данным Казгидромета наблюдается рост выпадения осадков в среднем в 2 раза по сравнению с зимним периодом 2022-2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В северной части Казахстана высота снежного покрова достигает 50 см, а в Восточной и Юго-Восточной частях до 90 см. Особенностью текущей зимы стали также сильные порывистые ветры, особенно заметные в горных районах и на перевалах, где скорость порывов достигала 40-45 м/с", - говорится в сообщении.

С учетом подобных аномальных погодных условий особое внимание стоит уделить соблюдению мер предосторожности.