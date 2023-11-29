В Казахстане водителей авто на газе будут штрафовать за неустановку специального знака
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В Казахстане автомобили с газобаллонным оборудованием обязаны устанавливать специальный знак. За неустановку такого знака казахстанцам грозит штраф в размере 3 МРП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.
Изменение в национальный стандарт вступит в силу с 1 января 2024 года.
"Так как знак является обязательным для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, предусмотрен штраф в размере 3 МРП ст.620 КОАП", - уточнили в министерстве.
По данным ведомства, на сегодняшний день более 380 000 авто оснащены газобаллонным оборудованием.
"Изменения предусматривает размещения специального знака в виде равностороннего треугольника желтого цвета вершиной вверх с каймой черного цвета, в который вписана восклицательный знак и слово "GAS", полиграфии обычные. Он должен быть установлен, чтобы визуально можно было определить автомобиля при въезде в закрытый паркинг", - пояснили в Минторговли.
Ранее сообщалось, автомобили с газобаллонным оборудованием с 1 января 2024 года обязаны устанавливать специальный знак.
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