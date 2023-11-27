В Казахстане автомобили на газе обяжут устанавливать специальный знак
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Автомобили с газобаллонным оборудованием с 1 января 2024 года обязаны устанавливать специальный знак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.
Изменение в национальный стандарт означает обязательное размещение специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием, который представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета и с надписью восклицательного знака "GAS". Этот знак должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.
Поправка вводится в действие с 1 января 2024 года.
"Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем, въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен.
Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак", - отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.