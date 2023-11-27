В Казахстане автомобили на газе обяжут устанавливать специальный знак

Автомобили с газобаллонным оборудованием с 1 января 2024 года обязаны устанавливать специальный знак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Изменение в национальный стандарт означает обязательное размещение специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием, который представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета и с надписью восклицательного знака "GAS". Этот знак должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.

Поправка вводится в действие с 1 января 2024 года.