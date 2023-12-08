В Казахстане усилят контроль пожарной безопасности при приёмке зданий в эксплуатацию

В частности, это касается строений высотой более 28 метров и объектов с высоким скоплением людей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на министра по ЧС Сырыма Шарипханова.

"Пожары в Костанайской и Абайской областях, аварии на шахтах, разрушительные землетрясения в Турции и Афганистане наглядно демонстрируют необходимость внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты", - отметил он, выступая на парламентских слушаниях по вопросам гражданской безопасности в сенате в пятницу.

Шарипханов подчеркнул, что в первую очередь необходимо заняться совершенствованием вопросов обеспечения пожарной безопасности.

"Имеющиеся факты нарушения требований пожарной безопасности при проектировании и строительстве объектов требуют принятия комплекса мер для предотвращения рисков возникновения пожаров и снижения негативных последствий. Анализ поступающих в министерство обращений показал, что 60% жалоб граждан указывают на нарушение требований пожарной безопасности еще на этапе проектирования и строительства. Например, в одном запросе участников группы "СТОП застройка" отмечено в городе Алматы 11 жилых комплексов, нарушающих требования пожарной безопасности", - сказал он.

Министр упомянул о трагедии в алматинском хостеле, которая унесла жизни 13 человек.

"Этим обстоятельствам способствовал рост тенденции переоборудования частных домов и коттеджей под общежития, особенно в городах Астана, Алматы и Шымкент. В целях предотвращения подобных фактов была разработана норма по возврату пожарного контроля при приемке в эксплуатацию зданий высотой более 28 метров и объектов с массовым скоплением людей", - сказал он.

Шарипханов отметил, что в целях выполнения поручения главы государства по ужесточению требований пожарной безопасности при проектировании строительства МЧС предполагается наделить полномочиями по согласованию специальных технических условий.

"Данная норма позволяет предотвратить необоснованные отклонения от соблюдения требований пожарной безопасности. На сегодняшний день системы пожарной автоматики в зданиях и сооружениях находятся либо в неисправном состоянии, либо обслуживаются организациями, не имеющими квалифицированных специалистов. Международный опыт показал необходимость лицензирования данной услуги", - добавил он.

Ранее сообщалось, в Алматы в помещении, переоборудованном под хостел, случился пожар. Трагедия произошла рано утром 30 ноября. Спастись успели не все постояльцы, 13 человек погибли. Среди них студенты алматинских вузов.

Несколько человек пострадали, об их состоянии рассказали медики.