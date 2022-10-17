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  • В Казахстане предлагают защитить медиков от нападений пациентов
BaigeNews.kz Сегодня, 18:25
81
Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане предлагают защитить медиков от нападений пациентов

В Казахстане хотят принять законопроект, предлагающий защитить жизнь и здоровье самих медработников при обслуживании опасных вызовов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Это позволит обезопасить их и с юридической точки зрения в случае отказа от лечения больных, которые представляют опасность для работников здравоохранения. Предлагается выезжать на подобные вызовы вместе с представителями силовых ведомств:

"Обслуживание опасных вызовов сотрудниками бригад ССМП и отделениями СМП при организации ПМСП осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел при угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад ССМП и отделения СМП при организации ПМСП.

При отсутствии представителей территориальных органов внутренних дел, бригады ССМП и отделения СМП при организации ПМСП оповещают диспетчера о риске угрозы жизни и здоровью посредством рации и (или) мобильной связи, далее диспетчер сообщает об этом в органы внутренних дел. Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел", - указано в проекте НПА.

Он будет доступен для обсуждения до конца октября.

Нападения на медработников в Казахстане происходят нередко. О некоторых из них мы писали.

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#открытые НПА #медики #безопасность
Сегодня, 18:25
81
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