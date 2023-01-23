В Казахстане открываются рестораны "Мы открыты" вместо McDonald's

"В Алматы на бывших зданиях "Макдональдс" появилась вывеска "МыОткрыты | Біз ашықпыз" и это звучит, как бренд. Скорее всего и в Астане будет данный бренд", - написал Ерлан Сакенов.

Facebook.com/Астана - Что? Где? Когда?

Он отметил, что и в Беларуси был данный бренд вместо ухода McDonald's в ноябре 2022 года. Меню там осталось прежним, просто убрали в названиях Мак. В Беларуси бренд "Вкусно и точка" так и не появился.

Останутся ли в новом меню бургеры и закуски, пока не сообщается, также как и то, что что в нём появится.

Напомним, ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена уйти из Казахстана из-за дефицита мяса для бургеров. Сбои в поставках произошли на фоне вторжения России в Украину.

Позже в пресс-службе компании сообщили, что заведения быстрого питания будут работать под новым названием.

Уход бренда McDonald`s из Казахстана прокомментировал Минсельхоз. В МСХ отметили, что сеть ресторанов McDonald`s в РК обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald`s из России возникла проблема с поставками сырья.