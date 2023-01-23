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В Казахстане открываются рестораны "Мы открыты" вместо McDonald's
Ресторан "Мы открыты" откроется вместо "Макдоналдс" 23 января. Как пишут сетевики, в Алматы на здании одного из ресторанов быстрого питания появилась вывеска и объявление, что ресторан быстрого питания начнёт работу в 10:00, передаёт BaigeNews.kz.
"В Алматы на бывших зданиях "Макдональдс" появилась вывеска "МыОткрыты | Біз ашықпыз" и это звучит, как бренд. Скорее всего и в Астане будет данный бренд", - написал Ерлан Сакенов.
Facebook.com/Астана - Что? Где? Когда?
Останутся ли в новом меню бургеры и закуски, пока не сообщается, также как и то, что что в нём появится.
Напомним, ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена уйти из Казахстана из-за дефицита мяса для бургеров. Сбои в поставках произошли на фоне вторжения России в Украину.
Позже в пресс-службе компании сообщили, что заведения быстрого питания будут работать под новым названием.
Уход бренда McDonald`s из Казахстана прокомментировал Минсельхоз. В МСХ отметили, что сеть ресторанов McDonald`s в РК обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald`s из России возникла проблема с поставками сырья.
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