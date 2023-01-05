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mcdonalds.kz Сегодня, 08:38
78
Сегодня, 08:38
78
Фото: mcdonalds.kz

McDonald’s уходит из Казахстана

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена уйти из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники, компания планирует уйти из-за дефицита мяса для бургеров. Сбои в поставках произошли на фоне вторжения России в Украину. 

"Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания всего через шесть лет заберёт свои фирменные золотые арки из 20-миллионной страны, граничащей с Россией на севере. Российское вторжение в прошлом году перевернуло глобальные цепочки поставок", - говорится в публикации. 

Договориться о поставках из других стран и заменить российские котлеты не удалось. 

"Хотя казахстанские предприятия не подпадают под действия санкций против Москвы, McDonald’s, который покинул Россию после вторжения, запретил своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков, - рассказали источники Bloomberg. - 24 ресторана McDonald’s, принадлежащие ТОО "Food Solutions KZ", приостановили работу в ноябре из-за проблем с поставками. По информации источников издания, казахстанский бизнес не мог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, так как более высокие цены и транспортные расходы на транспортировку товаров по такой огромной стране означали бы ведение бизнеса в убыток. В McDonald's отказались от комментариев".

Отмечается также, что судьбу McDonald’s в Казахстане осложняется и тем, что владелец франшизы Кайрат Боранбаев, задержан в марте по обвинению в многомиллиардных хищениях денег нацкомпаний.

Боранбаев также владел франшизой McDonald’s в Беларуси, которая в прошлом году лишилась лицензии из-за проблем с поставками.

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#McDonald's #бизнес #ресторан #мясо
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:38
78
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