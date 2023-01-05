McDonald's в Казахстане переименуют

Фото: mcdonalds.kz

McDonald's в Казахстане прекращает свою деятельность, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. Там сообщили, что заведения быстрого питания буду работать будут под новым названием.

"Рестораны быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках. О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что качество продуктов ресторанов останутся на прежнем уровне.