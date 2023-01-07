Уход бренда McDonald`s из Казахстана прокомментировал Минсельхоз

Фото: mcdonalds.kz

Министерство сельского хозяйства РК высказалось касательно закрытия сети ресторанов McDonald`s в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В МСХ отметили, что сеть ресторанов McDonald`s в РК обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald`s из России возникла проблема с поставками сырья.

"Представители McDonald`s были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определённое время. До перехода на местное сырьё по просьбе представителей McDonald`s правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны. Заинтересованные госорганы провели ряд совещаний по этому вопросу", - сообщили в ведомстве.

Указывается, что казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald`s и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald`s в Казахстане запланированный аудит не состоялся, говорят в МСХ.

"Нужно отметить, чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald`s необходимо пройти сертификацию, предполагающую собой жёсткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства: от кормов животных до упаковки. При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика, нет", - отметили в министерстве.

Также МСХ сообщает, что Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. По последним данным, в 2022 году произведено 1,06 миллиона тонн мяса, объёмы выросли в среднем на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост показало производство конины – на 4,3%, а также мяса птицы - на 3,1%.

Сообщалось, что бренд McDonald's уходит из Казахстана, а созданная сеть ресторанов будет работать под новым названием. С 18 ноября 2022 года сеть McDonald’s в РК уже не обслуживает потребителей.