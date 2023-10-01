В Казахстане изменили правила пребывания для граждан Кыргызстана

Для кыргызстанцев изменили правила пребывания в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

По информации Генерального консульства КР в Алматы, действие абзаца 16-го для граждан Кыргызстана приостанавливается до 1 сентября 2024 года.

"Ранее, если при въезде устанавливалось превышение иммигрантом разрешенного ему срока пребывания, принималось решение об отказе во въезде. Теперь, если при въезде в Казахстан гражданина Кыргызстана обнаружится, что он находился в РК более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, его все равно обязаны пропустить в Казахстан", — сказали в ведомстве.

Постановление вводится в действие 9 октября.