В Казахстане изменили правила пребывания для граждан Кыргызстана
Сегодня, 13:18
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Сегодня, 13:18Сегодня, 13:18
109Фото: pixabay
Для кыргызстанцев изменили правила пребывания в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
По информации Генерального консульства КР в Алматы, действие абзаца 16-го для граждан Кыргызстана приостанавливается до 1 сентября 2024 года.
"Ранее, если при въезде устанавливалось превышение иммигрантом разрешенного ему срока пребывания, принималось решение об отказе во въезде. Теперь, если при въезде в Казахстан гражданина Кыргызстана обнаружится, что он находился в РК более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, его все равно обязаны пропустить в Казахстан", — сказали в ведомстве.
Постановление вводится в действие 9 октября.
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