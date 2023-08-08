  • 8 Августа, 17:17
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В каком состоянии были футбольные ворота, унёсшие жизнь школьника в Астане

Сегодня, 17:10
АВТОР
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Pexels.com Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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Фото: Pexels.com

В управлении образования столицы рассказали о состоянии футбольных ворот, которые стали причиной гибели школьника, передаёт BaigeNews.kz

"По вчерашнему инциденту, которое повлекло к гибели нашего мальчика, мы выражаем соболезнования семье. Это невосполнимая утрата. От руководства города и управления выражаем искренние соболезнования. По вчерашней ситуации в настоящее время департаментом полиции ведётся уголовное дело по факту случившегося. Комментировать ход следствия я не имею права и не знаю, как оно идёт. По итогам результатов мы доведем до общественности", - сказал заместитель руководителя управления образования Астаны Нариман Еламанов. 

По его словам, на данный момент создана рабочая группа по подготовке к учебному году и проверке всех спортивных объектов.

"В 2011 году само футбольное поле было построено. В 2019 году была осуществлена замена футбольного поля. После 2019 года объект не ремонтировался", - отметил Нариман Еламанов. 

Он добавил, что проверки объектов образования начинаются после окончания учебного периода, после 25 мая. 

"На сегодняшний день в городе 156 объектов среднего образования, 100 из них государственные. Мы эти работы уже осуществляем, не только спортивные сооружения, но и подготовку к отопительному периоду, чтобы к первому сентябрю все учеты были устранены", - сказал он. 

Напомним, в Астане завели уголовное дело по факту падения футбольных ворот на школьника.

 

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