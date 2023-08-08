Школьник скончался после падения футбольных ворот: заведено уголовное дело
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В Астане завели уголовное дело по факту падения футбольных ворот на школьника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города.
Инцидент произошел на территории столичной школы №10. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства.
"7 августа текущего года в полицию поступило сообщение о том, что во время футбольной игры на поле школы произошёл несчастный случай: металлическая конструкция упала на голову ребенка, в результате чего он скончался на месте. По данному факту управлением полиции района "Байконыр" начато досудебное расследование по статье 306 уголовного кодекса РК, которая относится к выполнению работ и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - указывается в сообщении пресс-службы ДП Астаны.
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