В этом году тарифы на комуслуги в Казахстане вырастут на 10-30% — премьер

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

В нынешнем году казахстанцев ждёт повышение тарифов. Сегодня в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов назвал размер повышения — от десяти до 30 процентов, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы кабмина это весьма умеренное повышение, без которого невозможно эффективно содержать инфраструктуру ЖКХ.

"В вопросе тарифов мы должны придерживаться золотой середины. Надо учесть потребности для развития отрасли, но и возможности населения. Более трёх лет станции, коммунальные предприятия работали практически без доходов, поэтому средства в ремонт и модернизацию не вкладывались. Если это и делалось, то через привлечение заемного капитала, либо за счёт государства", — сказал Смаилов.

Последним примером критической ситуации с инфраструктурой на объектах ЖКХ стала авария на Мангистауском атомном энергетическом комбинате. На прошлой неделе в результате происшествия остались без электроснабжения Атырауская и Мангистауская области. Крупные промышленные предприятия там практически не работали более двух суток. А нефтеперерабатывающий завод в Атырау был запущен только на третий день.

"Прошедший отопительный сезон также выявил множество проблем, решать которые надо незамедлительно. Поддержание в рабочем состоянии всех объектов инфраструктуры требует больших инвестиций. Ведь многие из них эксплуатируются еще с середины прошлого века. Поэтому для эффективной модернизации и капитального ремонта систем жизнеобеспечения был предложен принцип "Тариф в обмен на инвестиции". Он позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций, повысить надёжность работы энергосистемы и снизить износ оборудования", — напомнил премьер.

На размер тарифов также повлияет стоимость ремонта энергообъектов, которая увеличилась в десятки раз.

"Произошёл значительный рост цен на металлопрокат, трубы, арматуру, подшипники, насосы, электротехническое оборудование и так далее. Из-за низких зарплат из энергетической отрасли начался отток квалифицированных специалистов. А делать условия их работы более привлекательными предприятия не могли. Более того, начиная с 2021 года Казахстан сталкивается с дефицитом электрической энергии. Мы должны наращивать её выработку. Поэтому рост тарифов необходим. А при внедрении принципа "тариф в обмен на инвестиции" мы будем уверены, что прибыль за счёт повышения тарифа пойдёт не в чей-то карман, а на реальную модернизацию производств", — заявил Смаилов.

Премьер уточнил, что рост тарифов не отразится на доходах малообеспеченных семей. В правительстве им решили предоставлять жилищную помощь для оплаты комуслуг за счёт средств местных бюджетов. Деньги будут выплачивать, если уровень расходов на коммунальные услуги превысит десять процентов % от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи.

Напомним, 7 июля на тепловой электростанции ТОО "МАЭК" отключился энергоблок, который запустили в работу после ремонта 6 июля.

Также в управлении Комитета по регулированию естественных монополий заявляли по ВКО, что из-за дефицита и большой текучки кадров в сфере коммунальных услуг в регионе может сорваться подготовка к отопительному сезону.