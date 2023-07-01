Дефицит кадров и низкие зарплаты: подготовка к зиме в ВКО оказалась под угрозой срыва

Фото: volpromex.ru

Из-за дефицита и большой текучки кадров в сфере коммунальных услуг в Восточно-Казахстанской области может сорваться подготовка к отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сейчас 90 процентов коммунальных предприятий ВКО находятся в красной и жёлтой зоне по уровню износа сетей и оборудования, в том числе ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" с износом 67 процентов, ТОО "Согринская ТЭЦ" с износом 63 процента, АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" с износом 65 процентов и ГКП "Өскемен Водоканал" с износом сетей водоснабжения 62 процента и водоотведения 81 процент.

"В связи с этим коммунальные предприятия региона подали заявки на изменение инвестиционных программ и тарифов", — заявил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Казахстана по ВКО Арман Малик.

Теперь в инвестиционных программах предприятий региона появились дополнительные мероприятия на сумму 9,4 миллиарда тенге (из них в счёт средств тарифа — 2,76 миллиарда тенге, в счёт бюджетных средств — 6,6 миллиарда тенге и за счёт средств учредителей 81 миллион тенге).

Повышение тарифов позволит не только снизить процент износа материально-технической базы, но и поднять зарплаты работникам сферы.

"На коммунальных предприятиях наблюдается большая текучка кадров и отток квалифицированного персонала в связи с низким уровнем заработной платы. Это может привести к срыву ремонтной кампании и подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону из-за дефицита квалифицированных кадров", — отметил Малик.

Согласно данным статистики за январь-декабрь 2022 года, в сфере коммунальных услуг уволились около двух тысяч работников. Из них 90 процентов ушли с предприятий по собственному желанию. По мнению чиновников, это может привести к срыву ремонтной кампании и подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону.