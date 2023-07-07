На МАЭК снова произошла авария на энергоблоке

Фото: maek.kz

В Мангистауской области на тепловой электростанции ТОО ТОО "МАЭК" снова отключился энергоблок, который запустили в работу после ремонта 6 июля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"6 июля завершены ремонтные работы данного энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК", в 5:51 энергоблок включен в работу. 6 июля в 17:33 на ТЭС повторно отключился энергоблок №1 по той же причине. В настоящее время персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что ограничений по бытовым потребителям Мангистау в электроснабжении нет, также как и отсутствуют ограничения в населённых пунктах в водоснабжении.

Ремонтные работы планируют начать после полуночи 08 июля, поскольку на охлаждение котла энергоблока необходимо более 24 часов. Ремонт энергоблока планируют завершить до 9 июля.

Напомним, 3 июля в 17:31 произошла вынужденная остановка энергоблока №1 на МАЭК. 4 июля в 21:50 после охлажденияи оборудования начались ремонтные работы, которые проходили круглосуточно до 6 июля.

Ранее сообщалось, что Атырауский НПЗ 6 июля возобновил производство нефтепродуктов после аварийной остановки завода, которая произошла 3 июля из-за аварии на тепловой электростанции МАЭК.