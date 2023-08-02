В элитный район Алматы воду продолжат давать по графику
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Имеется положительная динамика по стабилизации концентрации мутности воды в Малой Алматинке.
В верхнюю часть Алматы воду продолжают давать по графику, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сообщение “Алматы Су”.
Введённые вынужденные меры по подаче воды в южную часть Медеуского района по графику сохраняются.
Подача воды 2 августа будет производится по следующему графику:
- с 7:00 до 13:00 часов — многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.
- с 19.00 до 24.00 часов потребителям, расположенным выше ул. Курмет, в том числе микрорайон "Юбилейный", Каменское плато, ЖК "Европолис", городок "Алем", ЖК "Алмалы", многоквартирные жилые дома по обе стороны от улицы Керей – Жанибек хандары.
- с 13.00 до 19.00 часов и с 24:00 до 07:00 часов будет осуществляться накопление воды в резервуары.
Имеется положительная динамика по постепенной стабилизации концентрации мутности воды в реке Малая Алматинка.
С 1 августа лабораторные анализы, проведенные специалистами "Алматы Су", показывают снижение показателя мутности воды от 16-до 40 мг/л, в ночное и утреннее время, что допускает ее забор из Малой Алматинки в эти часы и дает возможность увеличить объемы воды, направляемой на очистку.
Ранее сообщалось, что в связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, поэтому в части Медеуского района Алматы временно приостановлен водозабор.
Также рэпер Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в Медеуском районе Алматы.
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