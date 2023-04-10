В ЕЭК сформулировали рекомендации по быстрому выводу лекарств на рынок

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработала критерии, по которым получившие новый статус медикаменты смогут регистрироваться на территории ЕАЭС быстрее, чем обычные препараты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Коммерсант.

В комиссии предлагают присваивать статус "особо значимых" лекарствам, производители которых смогут доказать их важность по четырем критериям. Это уникальность, опасность болезни, на лечение которой они направлены, терапевтическая ценность и убедительность поданной заявки.

Важные для населения лекарства могут быть зарегистрированы на территории ЕАЭС по ускоренной процедуре — 100 вместо стандартных 150 дней, следует из опубликованного Евразийской экономической комиссией проекта "Руководства по оценке особой значимости лекарственных препаратов для здоровья населения в целях проведения ускоренной экспертизы при их регистрации".

Когда документ будет принят, странам-членам союза предстоит внести в своё законодательство поправки, которые дадут профильным ведомствам (в Казахстане это Минздрав) возможность следовать его принципам.

К формированию единого рынка лекарств Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Киргизия приступили в 2017 году. К 2025 году правила производства и продажи фармпрепаратов и медицинских изделий в этих странах должны быть полностью унифицированы.