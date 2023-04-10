  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В ЕЭК сформулировали рекомендации по быстрому выводу лекарств на рынок
pixabay.com Сегодня, 08:17
336
Сегодня, 08:17
336
Фото: pixabay.com

В ЕЭК сформулировали рекомендации по быстрому выводу лекарств на рынок

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработала критерии, по которым получившие новый статус медикаменты смогут регистрироваться на территории ЕАЭС быстрее, чем обычные препараты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Коммерсант.

В комиссии предлагают присваивать статус "особо значимых" лекарствам, производители которых смогут доказать их важность по четырем критериям. Это уникальность, опасность болезни, на лечение которой они направлены, терапевтическая ценность и убедительность поданной заявки.

Важные для населения лекарства могут быть зарегистрированы на территории ЕАЭС по ускоренной процедуре — 100 вместо стандартных 150 дней, следует из опубликованного Евразийской экономической комиссией проекта "Руководства по оценке особой значимости лекарственных препаратов для здоровья населения в целях проведения ускоренной экспертизы при их регистрации".

Когда документ будет принят, странам-членам союза предстоит внести в своё законодательство поправки, которые дадут профильным ведомствам (в Казахстане это Минздрав) возможность следовать его принципам.

К формированию единого рынка лекарств Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Киргизия приступили в 2017 году. К 2025 году правила производства и продажи фармпрепаратов и медицинских изделий в этих странах должны быть полностью унифицированы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:17
336
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх