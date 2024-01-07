В двух областях Казахстана ограничили движение на трассах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения транспорта на двух участках трасс в Карагандинской и Жетысуской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал нацкомпании "КазАвтоЖол".
Область Жетысу — 1 участок. "Ушарал-Достык" км 84-184, участок станция Коктума-станция Достык — 100 км;
Карагандинская область — 1 участок. "Екатеринбург — Алматы" км 1505-1854, участок села Новостройка-город Балхаш.
7 января "КазАвтоЖол" предупредил водителей о возможном введении ограничения движения для автотранспорта по маршрутам "Астана-Щучинск" и "Астана-Темиртау".
За информацией о состоянии трасс "КазАвтоЖол" рекомендовал обращаться в круглосуточный колл-центр 1403.
Туман, гололёд и порывистый ветер до 30 м/с прогнозируют синоптики 8 января в Казахстане.
Самое читаемое
- Американская фанатка Шавката Рахмонова рассказала правду о любви к нему
- Жителям Астаны и ещё четырёх городов рекомендовали меньше гулять в субботу
- Минобороны РК утвердило новые фасон, расцветки и знаки на различные виды формы одежды для военнослужащих
- "Отбасы банк" не будет давать кредиты на ремонт многоквартирных домов
- Пропавшую больше 10 дней казахстанку нашли полицейские