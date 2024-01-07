В двух областях Казахстана ограничили движение на трассах

Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения транспорта на двух участках трасс в Карагандинской и Жетысуской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал нацкомпании "КазАвтоЖол".

Область Жетысу — 1 участок. "Ушарал-Достык" км 84-184, участок станция Коктума-станция Достык — 100 км;

Карагандинская область — 1 участок. "Екатеринбург — Алматы" км 1505-1854, участок села Новостройка-город Балхаш.

7 января "КазАвтоЖол" предупредил водителей о возможном введении ограничения движения для автотранспорта по маршрутам "Астана-Щучинск" и "Астана-Темиртау".

За информацией о состоянии трасс "КазАвтоЖол" рекомендовал обращаться в круглосуточный колл-центр 1403.

Туман, гололёд и порывистый ветер до 30 м/с прогнозируют синоптики 8 января в Казахстане.