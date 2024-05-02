14 тысяч человек задействованы в противопаводковых работах в Казахстане
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О паводковой ситуации в Казахстане к этому часу сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
В Атырауской области противопаводковые работы проводятся в усиленном режиме. В Исатайском и Махамбетском районах завершены берегоукрепительные работы. Общая протяжённость защитных дамб - 143 километра.
Продолжаются берегоукрепительные работы в Атырау, Индерском и Курмангазинском районах. Проведен аэровизуальный облёт вдоль реки Жайык и мониторинг паводковой ситуации.
В Кульсары продолжается работа по отведению и откачке талой воды с подтопленных территорий.
Часть сил и средств министерства по чрезвычайным ситуациям из Алматы, Жетысуской и Алматинской областей, ранее направленных в Западно-Казахстанскую область, возвращаются на места постоянной дислокации.
За сутки силами войсковой части Минобороны и подразделениями радиационной, химической и биологической защиты МЧС в Кобдинском районе Актюбинской области проведена дезинфекция подтопленных территории общей площадью 36,2 гектара.
Всего по республике вернулись в свои дома 43 658 человек. В эвакопунктах остаются 6 032 человека. Отведена и откачана вода из 7 763 жилых домов и 2 844 дворовых территорий.
Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1 533 единиц техники, 239 водооткачивающих и 106 плавательных средств, пять воздушных судов.
В районе Алтай и Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области в связи с обильными дождями ведутся противопаводковые работы. Ситуация находится на контроле.
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