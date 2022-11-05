В Атырауской области провели качество воды в реке Кигач

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В Атырауской области экологи проверили качество воды в трансграничной реке Кигач. Эту работу провели, так как в Волгу в Волгограде попал большой объем сточных вод из канализации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазахЗерно.kz".

Что показала проверка? Как оценивали качество воды? Специалисты взяли пробы по десяти компонентам. Среди них такие компоненты, как хлорид, азот, сульфат, нитрат, нефтепродукты и т.д. Оценивали их содержание в воде.

По результатам лабораторных анализов констатировали: в реке Кигач, которая протекает в Курмангазинском районе в Атырауской области, нет превышений установленных нормативов. Официальное заключение прозвучало из уст Сырыма Тлегенова, главного государственного экологического инспектора региона.

Анализы в лаборатории проводили не в последний раз. За водой в реке будут продолжать наблюдать и дальше. Она поступает в дома жителей Курмангазинского района, а также водовод, берущий начало от нее, используется для снабжения водой промышленных предприятий в ряде районов в Мангистауской и Атырауской областях.