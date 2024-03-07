В Астане открыли движение на одной из главных улиц
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Движение по проспекту Туран открыли в Астан. В настоящее время завершены работы по прокладке магистрального канализационного коллектора через пр. Туран в районе пересечения с улицей Орынбор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Движение по проспекту Туран для автотранспортных средств открыто в обоих направлениях.
"На ограничении, в связи с проводимыми работами по устройству смотровых камер, остаются крайняя правая полоса по направлению из города в сторону ул. Улы дала и правый съезд с пр. Туран на ул. Орынбор. Но это не сказывается на движении - так как движение открыто в обе стороны", - говорится в сообщении.
Раннее сообщалось, с 21 февраля по 9 марта временно будут изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40. Причину закрытия проспекта Туран в Астане объяснил аким.
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