Схемы маршрутов сразу нескольких автобусов изменятся в Астане

С 21 февраля по 9 марта временно будут изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.

"Изменения связаны с закрытием движения транспортных средств в обоих направлениях на участке по пр. Туран, между улицами Орынбор и Баглановой, в связи проводимыми аварийными работами по прокладке инженерных сетей", - сообщили в CTS.

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.