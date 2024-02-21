Схемы маршрутов сразу нескольких автобусов изменятся в Астане
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
107Фото: baigenews.kz
С 21 февраля по 9 марта временно будут изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.
"Изменения связаны с закрытием движения транспортных средств в обоих направлениях на участке по пр. Туран, между улицами Орынбор и Баглановой, в связи проводимыми аварийными работами по прокладке инженерных сетей", - сообщили в CTS.
С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.
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