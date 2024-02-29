Причину закрытия проспекта Туран в Астане объяснил аким

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал на своей странице в Instagram , для чего с 21 февраля временно перекрыли часть проспекта Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Дорогие жители! Как вы знаете, с 21 февраля мы временно закрыли часть участка по проспекту Туран (между ул. Орынбор и Баглановой). Там сейчас ведутся работы по строительству магистрального канализационного коллектора. Хотел бы вкратце рассказать, почему этот объект важен городу. В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых стоков левобережной части города осуществляется по магистральному коллектору, проходящему по пр. Мангелик ел, ул. Керей Жанибек хандар и пр. Туран. Коллектор был построен 16 лет назад. Его протяженность 6 км", - написал аким.

Из-за повышенной нагрузки на данный коллектор происходят нарушения его работы, проводимые аварийно-восстановительные работы не дают ожидаемого результата.

"В данном районе столицы отсутствует альтернативный вариант отвода стоков, а дальнейшая эксплуатация существующего трубопровода может привести к необратимым негативным последствиям техногенного и экологического характера с выходом сточных вод на поверхность и затоплением ряда улиц. Для надежного отвода хозяйственно-бытовых стоков мы разработали проект и в текущем месяце приступили к строительству магистрального канализационного коллектора по пр. Туран. Его протяженность почти 8 км. Срок завершения — 9 марта. Поручил ускорить темпы строительства и раньше срока обеспечить проезд", — пояснил Женис Касымбек.

Раннее сообщалось, с 21 февраля по 9 марта временно будут изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40.