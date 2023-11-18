В Астане из-за штормового ветра на женщину упал забор

Сильный ветер снёс забор возле торгового центра Mega SilkWay в столице. В результате пострадала пожилая женщина, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе акимата Есильского района Астаны, пострадавшую с травмами госпитализировали во вторую городскую многопрофильную больницу.

"По причине шквалистого ветра баннер и пластиковая рамка баннера, установленого торговым центром Mega SilkWay, слетели. В результате гражданка 1954 года рождения получила ушиб грудной клетки и локтевого сустава. Женщина доставлена в городскую многопрофильную больницу 2. На данный момент баннеры, которые устанавливаются на ограждения, срезаны и демонтированы, потому что они надувались и тянули за собой ограждения", — сообщили в акимате.

В ведомстве посоветовали астанчанам осторожнее проходить вблизи рекламных конструкций, афиш, а по возможности — оставаться дома.

Ранее не выходить без особой надобности на улицу рекомендовали столичные спасатели. Из-за непогоды загородные трассы закрыты в трёх регионах страны.

По прогнозам "Казгидромета" завтра в Астане ожидается снег, гололёд, сильный ветер и метель. Кроме того, ночью обещают резкое понижение температуры воздуха до 5-7 градусов мороза.