В Астане из-за штормового ветра на женщину упал забор
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Сильный ветер снёс забор возле торгового центра Mega SilkWay в столице. В результате пострадала пожилая женщина, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
Как сообщили в пресс-службе акимата Есильского района Астаны, пострадавшую с травмами госпитализировали во вторую городскую многопрофильную больницу.
"По причине шквалистого ветра баннер и пластиковая рамка баннера, установленого торговым центром Mega SilkWay, слетели. В результате гражданка 1954 года рождения получила ушиб грудной клетки и локтевого сустава. Женщина доставлена в городскую многопрофильную больницу 2. На данный момент баннеры, которые устанавливаются на ограждения, срезаны и демонтированы, потому что они надувались и тянули за собой ограждения", — сообщили в акимате.
В ведомстве посоветовали астанчанам осторожнее проходить вблизи рекламных конструкций, афиш, а по возможности — оставаться дома.
Ранее не выходить без особой надобности на улицу рекомендовали столичные спасатели. Из-за непогоды загородные трассы закрыты в трёх регионах страны.
По прогнозам "Казгидромета" завтра в Астане ожидается снег, гололёд, сильный ветер и метель. Кроме того, ночью обещают резкое понижение температуры воздуха до 5-7 градусов мороза.
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