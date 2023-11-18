Ограничения из-за непогоды действуют на трассах в трёх областях Казахстана

Из-за ухудшения погодных условий: снега, метели и ограниченной видимости ограничение движения транспортных средств действует на 22 участках автодорог республиканского значения в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора КазАвтоЖол.

В Акмолинской области перекрыты девять участков, в Костанайской — пять и в Северо-Казахстанской — восемь.

"К этому часу, на автодорогах республиканского значения задействовано 164 единиц спецтехники и 190 дорожников", — говорится в сообщении "КазАвтоЖола"

Отмечается также, что в Акмолинской области в связи с непогодой введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 0-77 километре дороги "Щучинск-Зеренда", на участке от Щучинска до села Зеренда.

Напомним, по прогнозам "Казгидромета", на большей части страны с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды — ожидаются дождь, снег, гололёд, а на севере страны — метель.

Ранее сообщалось об ограничении движения на некоторых участках республиканских трасс в Акмолинской и Костанайской областях.