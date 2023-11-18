Спасатели рекомендуют астанчанам оставаться дома и не оставлять детей без присмотра

Столичные спасатели обратились с просьбой к жителям Астаны в связи с ухудшением погодных условий: усилением юго-западного ветра с порывами 15-20, временами 23 метров в секунду, передаёт BaigeNews.kz.

"Департамент по ЧС города рекомендует жителям и гостям столицы при усилении ветра ограничить выход из зданий и по возможности находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, спасатели рекомендуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь", — говорится в сообщении ДЧС.

Отмечается также, что при скачках напряжения электрической сети в квартире необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия хозяев дома при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Также, рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации спасатели просят звонить по телефону "112".

Между тем, в социальных сетях столичные жители уже публикуют первые фото последствий штормового ветра.

Напомним, из-за непогоды закрыты трассы в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В воскресенье синоптики прогнозируют на большей части территории республики дождь, снег, гололёд, а на севере страны — метель.