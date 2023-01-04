В Астане из-за потепления закрыли каток на реке

Фото: пресс-службы ДЧС Астаны

В Астане из-за потепления растаял большой открытый ледовый каток на реке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС столицы.

Спасатели Астаны запретили горожанам кататься на коньках вдоль спорткомплекса "Барыс".

"Жителям и гостям столицы, в связи с резкими изменениями погодных условий, потеплением и таянием льда, запрещается кататься на коньках вдоль спортивного комплекса "Барыс", реки Акбулак Алматинского района (возле спорткомплекса "Казахстан") по соблюдению требований безопасности на водоёмах", – говорится в сообщении ДЧС.

Спасатели просят прислушаться к рекомендациям для избежания происшествий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Астаны (@tjd_astana)

Отметим, что в Астане в эти дни отмечается значительное потепление, в четверг ожидается +1, в пятницу -1 градус. Похолодание ожидается в столице со следующей недели. Ночью столбики термомеров будут опускаться до -32.