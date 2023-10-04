В Астане горит строящееся здание

В Астане в районе Экспо горит строящееся здание. По предварительным данным возгорание произошло из-за строительных материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям города.

Густой дым с новостройки заметили местные жители. Они же выложили видео, снятое на камеру телефона. На сообщение отреагировали пожарные.

"По прибытию огнеборцев установлено, что на втором этаже строящегося здания горят строительные материалы на предварительной площади 200 кв.м. На месте над ликвидацией возгорания работают 20 человек личного состава и 4 единиц техники ДЧС г.Астаны", - говорится в сообщении ДЧС.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.