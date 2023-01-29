В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку

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О похищении и изнасиловании молодой девушки сообщила казахстанская правозащитница Дина Тансари. Об этом общественница написала на своей странице Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"В Алматинской области украли девушку 9 января, якобы для замужества. 28 января она сбежала, все эти дни её избивали, унижали, насиловали. 29 января в час ночи девушка аписала заявление с мамой, до сих пор не назначили экспертизы. Здесь несколько составов тяжких преступлений: похищение человека, незаконное удержание, изнасилование. Девушке 21 год, не моется, ждёт, когда полиция направит на СМЭ! Это издевательство!", — написала Дина Тансари.

Публикацию прокомментировал глава департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

"Обращение о преступлении против половой неприкосновенности зарегистрировано в ЕРДР ОП Уйгурского района и начато производство досудебного расследования. В настоящее время на основании поручения следователя ОП Уйгурского района, сотрудниками УП Талгарского района проводятся следственные мероприятия", — заявил Бауржан Аленов.

Он подчеркнул, что взял ход расследования под свой контроль.