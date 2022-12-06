В Актюбинской области построят сахарный завод

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Меморандум о строительстве сахарного завода в ходе VII Международного инвестиционного форума Investment Aktobe-2022 в Астане подписали аким Актюбинcкой области Ералы Тугжанов и учредитель Omtis Ortadoğu Makina Ибрагим Гултекин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

"Строительство сахарного завода является одним из приоритетных для Казахстана, поскольку рынок нашей страны и, в частности, Актюбинской области остается зависимым от импортных поставок. Компания Omtis Ortadoğu Makina, имеющая большой опыт строительства сложных инженерных проектов, готова инвестировать 550 миллионов долларов США. Мощность завода - 330 тысяч тонн в год. Будет создано 180 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Проект по производству сахара из сахарной свеклы в Западном Казахстане реализуют в рамках поручения Главы государства по обеспечению продовольственной безопасности и насыщению рынка отечественными продуктами, добавили в акимате.