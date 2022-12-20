В Актобе проверят компании, занимающиеся уборкой улиц

Фото: пресс-служба акимата Актобе

В Актобе проверят деятельность подрядных организаций, занятых в уборке улиц и тротуаров. Соответствующее поручение дал аким области Ералы Тугжановым после неоднократных замечаний в адрес подрядчиков о низком качестве работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В частности, специальной комиссии предстоит выяснить, соответствует ли реальности количество техники и рабочей силы, заявленные компаниями при участии в конкурсах государственных закупок на оказание услуг.



"Необходимо проверить всё - реальное количество техники, сотрудников. Пора привлекать к ответственности за неисполнение обязательств", - отметил Ералы Тугжанов.



В настоящее время санитарную очистку территории города проводят восемь компаний. В их обязанности входит сбор случайного мусора на общегородских территориях, покос и вывоз сорной травы, очистка ото льда и посыпка противогололедной смесью тротуаров и т.д.