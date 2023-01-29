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  • В Актау водолаз спас женщину, прыгнув с восьмиметровой высоты
МЧС РК Сегодня, 20:31
158
Сегодня, 20:31
158
Фото: МЧС РК

В Актау водолаз спас женщину, прыгнув с восьмиметровой высоты

Женщина чуть не утонула на побережье Каспийского моря. Актауские спасатели предотвратили трагедию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ведомстве рассказали, что сообщение о ЧП поступило пульт дежурного 29 января в 15:51.

Неподалеку актауские спасатели несли дежурство, и уже через семь минут после звонка очевидца прибыли на место.

"К этому времени женщина уже стала уходить ко дну. Спасатель-водолаз спас её, прыгнув с высоты восемь метров", — рассказали в МЧС.

В операции участвовали четверо спасателей. Экстренную медицинскую помощь женщине оказывают работники Центра медицины катастроф.

 

Видео: МЧС РК
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#спасение #мчс #МЧС РК #Актау #Каспий
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:31
158
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