В Актау водолаз спас женщину, прыгнув с восьмиметровой высоты

Фото: МЧС РК

Женщина чуть не утонула на побережье Каспийского моря. Актауские спасатели предотвратили трагедию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ведомстве рассказали, что сообщение о ЧП поступило пульт дежурного 29 января в 15:51.

Неподалеку актауские спасатели несли дежурство, и уже через семь минут после звонка очевидца прибыли на место.

"К этому времени женщина уже стала уходить ко дну. Спасатель-водолаз спас её, прыгнув с высоты восемь метров", — рассказали в МЧС.

В операции участвовали четверо спасателей. Экстренную медицинскую помощь женщине оказывают работники Центра медицины катастроф.