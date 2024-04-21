Узбекистан направил в Казахстан гуманитарный груз

Из Узбекистана в Казахстан направлена гуманитарная помощь для жителей регионов, пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Помощь Казахстану оказывается по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба правительства страны.

Гуманитарный груз доставят 15 грузовиков. Это продукты питания, одежда для детей и взрослых, матрасы, одеяла, подушки, гигиенические средства, палатки со специальным оборудованием, наборы резиновых лодок и другие необходимые товары.

Ранее 15 фур с гуманитарной помощью в виде продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, обогревателей и других необходимых вещей прибыли из Кыргызстана в Жамбылскую область. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поблагодарил народ Кыргызстана за братскую помощь.

Позже Кыргызстан направил в Казахстан ещё одну партию гуманитарного груза – молочную продукцию в объёме 144 280 килограммов.