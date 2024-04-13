Молоко, сыр и масло отправит Кыргызстан пострадавшим от паводков казахстанцам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кыргызстан направляет вторую партию гумпомощи "Караван помощи" в Казахстан для пострадавших от паводков и наводнений. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kaktus.media.
Гуманитарный груз состоит из местной, кыргызстанской, молочной продукции:
биокефир "Ванильный" – 10 000 л;
сметана "Сметанка" 0,7 – 14 280 пачек;
масло сливочное "Крестьянское" - 10 000 л;
масло сливочное растительное "Особое" - 10 000 л;
сыр "Голландский" - 20 000 кг;
молоко сухое обезжиренное – 80 000 кг.
Всего 144 280 кг.
Гуманитарный груз собран силами кыргызского народа, а также средства дополнительно выделены из резервного фонда президента Кыргызстана.
Ранее 15 фур с гуманитарной помощью в виде продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, обогревателей и других необходимых вещей прибыли из Кыргызстана в Жамбылскую область. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поблагодарил народ Кыргызстана за братскую помощь.
Самое читаемое