В Казахстан прибыл гуманитарный груз из Кыргызстана для пострадавших от наводнений
Сегодня, 16:39
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Сегодня, 16:39Сегодня, 16:39
118Фото: МЧС РК
Кыргызская Республика направила инициативную гуманитарную помощь Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инициативный гуманитарный груз населению Казахстана, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций в следствии наводнения, сопровождает вице-министр МЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов.
15 фур с гуманитарной помощью прибыли в Жамбылскую область.
Гуманитарный груз в виде продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, обогревателей и других необходимых вещей будет направлен жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской области.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поблагодарил народ Кыргызстана за братскую помощь.
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