В Казахстан прибыл гуманитарный груз из Кыргызстана для пострадавших от наводнений

Кыргызская Республика направила инициативную гуманитарную помощь Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инициативный гуманитарный груз населению Казахстана, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций в следствии наводнения, сопровождает вице-министр МЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов.

15 фур с гуманитарной помощью прибыли в Жамбылскую область.

Гуманитарный груз в виде продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, обогревателей и других необходимых вещей будет направлен жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской области.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поблагодарил народ Кыргызстана за братскую помощь.