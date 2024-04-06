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В Казахстан прибыл гуманитарный груз из Кыргызстана для пострадавших от наводнений

Сегодня, 16:39
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МЧС РК Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39
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Фото: МЧС РК

Кыргызская Республика направила инициативную гуманитарную помощь Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инициативный гуманитарный груз населению Казахстана, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций в следствии наводнения, сопровождает вице-министр МЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов.   

15 фур с гуманитарной помощью прибыли в Жамбылскую область.

Гуманитарный  груз в виде продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, обогревателей и других необходимых вещей будет направлен жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской области.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поблагодарил народ Кыргызстана за братскую помощь.

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