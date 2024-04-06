Токаев поблагодарил народ Кыргызстана за братскую помощь

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями. Президент Казахстана подчеркнул, что это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.

Главы государств с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызских отношений по всем направлениям.

В ходе беседы лидеры обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

Президент Кыргызстана подтвердил, что в ближайшее время по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан с официальным визитом.